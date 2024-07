F1 Carlos Sainz | Venerdì positivo sembriamo più in forma Aspettiamo domani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una giornata a due facce per la Ferrari e per: dall’incoraggiante prima sessione di prove libere, nella quale lo spagnolo si è piazzato primo e Leclerc terzo, fino alla seconda sessione in cui i segnali positivi si sono decisamente attenuati, conche ha concluso comunque al terzo posto. Questa l’analisi del madrileno al termine della prima giornata ai microfoni ufficiali della F1, vista da un punto di vista positiva: “Abbiamo avuto un buonin generale, il che è sempre importante qui perché è una pista dove è molto difficile mettere bene a punto la vettura. Inoltre, con queste temperature elevate, era importante anche vedere come i tre pneumatici hanno reagito al caldo estremo della pista. Abbiamo raccolto inzioni utili e sembra che questo fine settimana siamo più in, ma è solo, quindie vediamo come andremo“.