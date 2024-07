Emendamento Mulè Gravina convoca la riunione Figc | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha convocato per lunedì una riunione con tutte le componenti federali in modo da poter trovare la quadra in merito alla rappresentanza delle componenti nel consiglio federale ancora prima che il dl sport contenente l'emendamento passi al voto in Senato dopo l'ok della Camera. Alla riunione a Roma è stato invitato anche il ministro dello sport Andrea Abodi. Il numero uno di via Allegri intende verificare subito se esistono le condizioni per un accordo "nel rispetto dello Statuto federale" entro il 4 settembre, che costituisce la data ultima per modificare il regolamento elettorale in vista delle elezioni del 4 novembre.