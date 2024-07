Ecco le priorità dei nuovi Segretari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Accordo con l’Ue, le riforme istituzionali, rapidità nel prendere le decisioni, opere pubbliche. Ma anche il nuovo ospedale di Stato. C’è tutto questo, e molto di più, nei primi interventi deidi Stato designati. Che prendono la parola in Consiglio grande e generale per raccontare il programma di governo scritto a quattro mani da Democrazia Cristiana, Alleanza Riformista, Libera e Partito dei socialisti e dei democratici. "La legislatura che si apre – dice Teodoro Lonfernini (Dc), all’Istruzione – ci pone davanti a sfide significative in un’epoca di cambiamenti globali che richiedono determinazione e unità. Per quanto riguarda il mio impegno personale, con buona probabilità l’ultimo dei miei impegni da congressista, ripartirò dall’entusiasmo del lavoro con un impegno preciso".