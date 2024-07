Dexter | Original Sin le prime foto della serie Paramount+

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024)Sin, leha svelato leimmagini dell’attesissimaprequelSIN. Lemostrano l’iconica famiglia Morgan, con il vincitore del Golden Globe® Christian Slater nel ruolo di Harry Morgan, Patrick Gibson nel ruolo diMorgan e Molly Brown nel ruolo di Debra Morgan. Vincitrice del Peabody Award di SHOWTIME®, il nuovo thriller in 10 episodi è ambientato 15 anni prima che il pubblico incontrasse per la prima volta il protagonistaSIN, la trama Nella Miami del 1991,SIN segue(Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati,deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore.