Ci siamo spaventati Cecilia e Ignazio al pronto soccorso | giorni difficili in vacanza dopo il matrimonio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) SubitoilRodriguez eMoser sono partiti per unain barca. La luna di miele vera e propria può aspettare: è in programma per il prossimo ottobre, in occasione del loro prossimo anniversario (ricordiamo che quando si sono messi insieme al GF Vip era il 2017). E poiil tanto atteso Sì c’è un progetto in cantiere. Il prossimo step è “ampliare la famiglia”, ha detto la neo sposina al settimanale Chi, che ha intervistato la coppia subitole nozze. Non ha mai fatto mistero del resto di voler diventare presto mamma. “Abbiamo dedicato dieci mesi al progetto– ha aggiunto– Adesso che abbiamo fatto questo step, ci mettiamo al lavoro per il prossimo”. Leggi anche: “L’abbiamo fatta”.