Charlene e Alberto di Monaco uniti più che mai | la fiamma olimpica riaccende il loro amore

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il countdown è iniziato: manca una settimana all’inizio delle Olimpiadi. Il prossimo 26 luglio, a Parigi, prenderanno il via i giochi tanto attesi dagli amanti dello sport. Con gli occhi del mondo puntati sulla Ville Lumière e sugli atleti che si sfideranno, nelle varie discipline, puntando a vincere qualche medaglia. Nel principato diè da mesi che si freme per questo evento. In particolare a Casa Grimaldi, dove la principessae il principenon hanno mai nascosto lapassione per l’imminente manifestazione. E non solo per il forte legame con la Francia, location di questa edizione delle Olimpiadi. Ad entusiasmare il figlio di Grace Kelly e sua moglie c’è, soprattutto, ilper lo sport.