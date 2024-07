Basket Serie B | il club biancorosso e la Virtus inseriti nel girone A con Faenza ma senza Ravenna Andrea Costa confermato Fazzi Si prova il colpo con Sanguinetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Avviata ufficialmente la stagione, l’si muove con intensità sul mercato e si prepara a inanellare i primi colpi per costruire il roster da mettere in mano a coach Matteo Angori. Si parte dalla cabina di regia dove i biancorossi hanno individuato nell’esperto Giacomoil play a cui affidare la regia del quintetto. Conteso anche da Ferrara (B Interregionale),alla fine avrebbe scelto l’opzione imolese. Classe 1990,è reduce dalla scorsa stagione a Rieti, inA2 e arriva a portare esperienza in casa biancorossa. Sempre in cabina di regia è pronta la conferma di Luca. Il playmaker classe 2003 sta recuperando dopo l’infortunio al ginocchio subito sul finire della scorsa stagione e resterà ancora all’, anche se probabilmente non sarà già al cento per cento in vista del raduno ad agosto. Imolesi nelA.