Bando edilizia residenziale in arrivo 44 alloggi ‘sociali’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si rafforza l’impegno della Regione per l’housing sociale con l’obiettivo di sperimentare nuove forme di abitare capaci di rispondere in maniera concreta e innovativa a nuovi bisogni e a un’emergenza abitativa in crescita, specie per quanto riguarda l’offerta di abitazioni in affitto. La Regione, attraverso un, rivolto a cooperative di abitazione e imprese costruttrici, aveva messo a disposizione 7 milioni di euro, prevedendo 140disociale, di nuova costruzione o recuperati su abitazioni esistenti, da destinare alla locazione a canone calmierato, e ben 44saranno realizzati a Sassuolo, dove la società Fondamenta, che a Sassuolo aveva già curato la riqualificazione dello stabile al civico 46 di via Respighi (nella foto), ha ottenuto 900mila euro di finanziamento.