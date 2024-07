Attenzione nuova frode su WhatsApp | Mamma puoi depositare questi soldi?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scoppia un nuovo tipo disu, i truffatori si fingono i figli delle vittime e richiedono un bonifico per messaggio Le frodi sul web sono un problema che si fa sempre più frequente. Ormai esistono migliaia di modalità per tentare di beffare qualcuno. Dalle e-mail in cui si richiede di cliccare un link – spesso per seguire la spedizione di un pacco -, fino a quelle emotive. Quest’ultime in particolar modo si concentrano sulla paura e sull’amore, due sentimenti opposti che, però, spingono le persone sentimentalmente più sensibili a reagire talvolta con impulsività. Alcune operano invitando a fare dei bonifici per evitare delle conseguenze peggiori, a volte fingendosi addirittura la banca della vittima. Altri puntano invece sulle varie situazioni familiari, presentandosi come un parente stretto.