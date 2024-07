Anziano morto sulla cancellata Il ricordo dei politici locali | Galbusera esempio di saggezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) BRIVIO "Undie di concretezza per tutti". Lo era Ermanno, il pensionato di 83 anni di Brivio che l’altra mattina èdi una morte atroce, infilzato su una, su cui è caduto dal tetto dalla vecchia abitazione di famiglia, che stava sistemando. A ricordarlo è Stefano Motta, attuale sindaco di Calco ed ex sindaco di Brivio, di cui Ermanno era stato consigliere comunale di maggioranza. "È stato consigliere di Progetto Civico a Brivio quando ero sindaco e ho potuto apprezzarne le doti di serietà, di competenza e disponibilità verso il prossimo e verso la sua comunità di riferimento ovvero la frazione di Beverate", prosegue Stefano Motta. I funerali di Ermanno, dirigente in pensione della Popolare di Lecco, sposato per 55 anni con la moglie Maria Angela e papà di tre figli, sono in programma questa mattina alle 10.