Anticipazioni The Family la puntata di oggi 19 luglio

(Di venerdì 19 luglio 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi19Aslan si rende conto che Hulya non vede di buon occhio Devin perché non la ritiene alla sua altezza, né all’altezza della famiglia Soycan. Il giovane, però, mette subito le cose in chiaro: lei è la donna che ama, e non permetterà a niente e a nessuno di ostacolare il loro amore. Intanto, Aslan e Devin fissano la data delle nozze, mentre la donna fa una scoperta interessante. Hulya viene a sapere che Cihan è uno dei pazienti della sua futura nuora, e si gioca la sua carta migliore: lo invita al matrimonio.