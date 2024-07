Amichevoli 2024 Cagliari batte Cagliari primavera 3-0 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilha vinto con il punteggio di 3-0 la prima amichevole stagionale, il test in famiglia contro la formazionenel centro sportivo di Assemini. Buon primo tempo per la formazione di Nicola, che all’inizio ha messo in campo diverse riserve, ma la loro risposta è stata positiva. Apre le marcature Azzi dopo 7?, che su cross di Felici anticipa tutti e mette in rete col mancino. Al 35? arriva il raddoppio grazie alla conclusione di Viola, che sfrutta un errore della retroguardia avversaria e punisce. Nella ripresa il nuovo tecnico dei sardi ha cambiato tutto l’undici, inserendo diversi titolari della passata stagione. La condizione di forma non è ovviamente ancora delle migliori, e la formazioneha tenuto testa ai grandi. Nel finale è arrivato il tris di Deiola su corner battuto da Luvumbo, che ha fissato il risultato sul definitivo 3-0.