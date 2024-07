von der Leyen avanti sul Green Deal abbattimento del 90% delle emissioni entro 15 anni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ursula von der, nel suo discorso agli eurodeputati per la rielezione alla guida della Commissione europea, ha delineato il suo programma per il prossimo mandato. La presidente rieletta si è impegnata a continuare ad avanzare sul percorso tracciato daleuropeo. In particolare, ha annunciato l’intenzione di lanciare un pianoi primi cento giorni di mandato mirato alla riduzionedi gas serra prodotte dalle industrie, promuovendo nel contempo la creazione di posti di lavoro di alta qualità. Secondo von der, ex ministra tedesca, è fondamentale concentrarsi sulle sfide più urgenti dei nostri tempi, tra cui la sicurezza climatica.