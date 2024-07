Vip Room Riccione | anche i big dello sport a Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dadeiè un attimo: Monsieur Matteo Sorbellini è pronto a sbarcare adeicon un evento da Serie A, direzione Caffè Morin (esclusivo Caffè della Versilia) con il suo esclusivo Vip. Per la gioia di influencer, giornalisti ed esperti di trend e fashion world, Monsieur Matteo Sorbellini (con la sua sofisticata follia) sta arrivando piùche mai (con la Pop Up Boutique) nel cuore della magica Versilia, alla presenza di illustri invitatispettacolo. Capi esclusivi disegnati appositamente per il, tessuti preziosi, sete pure. “Sarà un grande evento”, fa sapere Sorbellini, apparso molto carico. Soprattutto per la gioia di numerosi bigshowbiz,e della tv che negli anni si sono rivolti a Monsieur Matteo Sorbellini per alcune splendide ed ineguagliabili creazioni di stile.