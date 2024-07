Troppe bici sfrecciano sotto i portici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) La situazione, più volte evidenziata e mai risolta, ora assume un aspetto incontrollabile. Via Indipendenza, a causa del cantiere per lavori installazione tram, è stata notevolmente preclusa al traffico. Di conseguenza, leclette e i monopattini che percorrono via Indipendenza con direzione stazione Autolinee-Arena del Sole transitano sul lato sinistro,che in pratica sono diventati un velodromo. Basterebbe il controllo saltuario della Polizia Locale, ma forse è chiedere troppo. Fabio Ernesti Risponde Beppe Boni Le proteste per itrasformati in piste indoor e privilegiate perclette e monopattini si intensificano nei mesi estivi. Inevitabile: più caldo, più, più ciclisti fuorilegge. E così bambini, anziani e a volte di disabili rischiano di diventare birilli sempre a rischio.