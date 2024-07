Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i convocati nazione per nazione Gli avversari degli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ad una settimana esatta dalle 72 frecce di ranking round, valevoli come qualificazione del Mixed Team e per la composizione dii tabelloni a elimidiretta, andiamo a scoprire nel dettaglio i nomi dei 128 partecipanti (64 uomini e 64 donne, per un totale di 53 Paesi rappresentati) nelconai Giochi Olimpici di. L’Italia ha selezionato per la rassegna a cinque cerchi Chiara Rebagliati al femminile (il terzetto purtroppo non si è qualificato) ed il collaudato trio maschile composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Gli, esclusi dalla prova a squadre femminile prenderanno parte a 4 eventi su 5: individuale maschile e femminile, team event maschile e prova mista a coppie.