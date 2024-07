Softball l’Italia lotta ma si arrende a Porto Rico ai Mondiali Decisivo il secondo extra inning

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024)ma cede il passo alper 8-6 in occasione del primo incontro valido per il Placement Round dei Campionati2024 di, rassegna in fase di svolgimento a Castions di Strada (Udine). In un match tirato, risolto solo al, le nostre ragazze hanno trovato la loro terza sconfitta nel Torneo, rallentando così la corsa per il quinto posto. Le azzurre mordono subito al primo, marcando due punti con un doppio di Cecchetti (punto di Dayton) e un lancio pazzo di Piancastelli. Ma le caraibiche rispondono subito ripristinando gli equilibri prima con un singolo al centro di Cordova (punto di Claudio) e, successivamente, con Carter che approfitta di un errore.però non si scompone, resta in partita e si porta di nuovo avanti alla terza ripresa sfruttando un groundsout di Barbara Mc Kenzie e il relativo punto di Dayton.