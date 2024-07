Se fossi americano oggi voterei Trump Turandomi il naso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) La ricchezza di vocaboli (e la vittoria alleata della Seconda Guerra Mondiale) ha fatto dell’inglese la lingua universale della scienza. Non essendo fonetico come l’italiano, però, l’inglese parlato è fin troppo ricco. La pronuncia di water (acqua) cambia a seconda della geografia e circolano video di madrelingua che la pronunciano in modi differenti, deridendosi a vicenda. Ho iniziato a parlare inglese ripetendo a pappagallo le canzoni di Beatles e Stones, senza capirne il significato. Ora sono un Oxford author (uso anche la virgola di Oxford) ma evito di parlare inglese in modo “naturale”. Dovrei cambiare pronuncia a seconda di chi ho davanti. In inglese si fa lo spelling, scandendo vocali e consonanti, a scanso di equivoci. L’alfabeto è un incubo. Per noi e si pronucia e. Ma in inglese si pronuncia diversamente a seconda che sia Est (ist) o West (uest).