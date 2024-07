Perché Zero Day si preannuncia come il prossimo titolo di prestigio di Netflix

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Robert De Niro sarà protagonista della miniserieDay, un nuovo thriller politico di(il re dello streaming dei potboiler politiciThe Diplomat o House of Cards), il suo primo ruolo televisivo di rilievo. E in fondo mancava solo lui. Stallone. Schwarzenegger. Ford. Gli attori della vecchia scuola di una certa età stanno tutti entrando nel mondo della televisione. L'ottantenne, notoriamente avverso a Trump, interpreterà un amato ex presidente degli Stati Uniti, George Mullen, che «rientra dalla pensione per guidare una commissione incaricata di indagare su una potenziale crisi mondiale», si legge sul blog diTudum. Anche il resto del cast è molto interessante: Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Angela Bassett, Dan Stevens e Gaby Hoffmann completano un ensemble degno dello Studio Ovale.