Perché gli esperti discordanti sono utili e preziosi per i liberi pensatori

(Di giovedì 18 luglio 2024) La ragione per cui gli “ssimi per i “” che si oppongono ai vaccini, all’origine antropica del cambiamento climatico globale in corso, alla rotondità della Terra, alla spiegazione circa la natura delle scie di condensazione lasciate dagli aeroplani, e insomma a una o più fra le spiegazioni che la comunità scientifica ha trovato circa questo o quel fenomeno di interesse è molto semplice: taliin disaccordo con i colleghi rappresentano i testimonial della propria convinzione che servono, per dimostrare al mondo che insomma anche qualche tecnico alla fine condivide quel che crediamo di sapere, ma, soprattutto, che la questione che ci sta a cuore non è ancora chiusa, e che il dubbio in merito è lecito.