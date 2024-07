Parliamone con Umberto Smaila Stasera appuntamento in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sarà ospite a Numananella centralissimadel Santuario,, attore, cabarettista, musicista, showman e conduttore televisivo. La serata rientra tra gli appuntamenti di "con", format di successo ormai collaudato tutto numanese che rappresenta un viaggio alla scoperta degli aneddoti, racconti e curiosità dei più noti personaggi dello spettacolo in un clima di relax e complicità. Per l’occasione,si esibirà anche con l’esecuzione di alcuni brani musicali. Il tutto con la conduzione del giornalista Maurizio Socci. L’è per le 21.30. L’ingresso è libero in. Il weekend ricco di eventi in Riviera del Conero continuerà domani con il comico Antonio Mezzancella, all’interno della rassegna "Smile Numana", inMiramare a Marcelli alle 21.30, per trascorrere una serata spensierata e in allegria.