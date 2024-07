Mercato L’argentino Oses alla Maceratese La Sangiustese prende Bonifazi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Laha ingaggiato l’esterno offensivo argentino Tomas, classe 1997. Si tratta di un giocatore che ha iniziato nelle giovanili dell’Estudiantes de La Plata. Poi è stato al Club Atlético Villa Teresa in Uruguay, è quindi tornato in Argentina per giocare con il Club Sportivo Belgrano e con il Ferro Carril Oeste. Nel 2022 ha abbracciato l’Italia, segnando 11 gol con il Miglianico in Promozione. Arriva in biancorosso dopo una brillante stagione con il Teramo, dove ha conquistato il campionato di Eccellenza abruzzese.mancano un centravanti, piace l’esperto Luca Cognigni, e un difensore centrale. Il 24 luglio i biancorossi inizieranno a Montecassiano la preparazione agli ordini dell’allenatore Matteo Possanzini. È arrivata la firma di Mattia Monachesi con il Montefano.