Marianella racconta la Premier League a CalcioWeb | l’addio di Klopp il City e l’Arsenal Maresca? Che spettacolo!

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Sarà unabella, come sempre“. E se lo dice Massimo, c’è da fidarsi. Storica voce del calcio inglese per Sky Sport, Massimoè intervenuto ai microfoni diper presentare la nuova stagione di, un’annata ricca di spunti,e grandi sorprese. Sarà la prima senza Jurgenal Liverpool, con Slot chiamato a raccoglierne la pesante eredità. Guardiola e Arteta si sfideranno ancora per il titolo con Manchestere Arsenal fino all’ultima giornata? E soprattutto, attenzione alla variabile Enzo: ha studiato da Guardiola e dopo la promozione in Championship con il Leicester si è seduto subito sulla scottante panchina del Chelsea! Grande incertezza e un mercato dormiente “Non escludo che possa rivincere il Manchester, ma non credo che ci sarà una squadra che ucciderà il campionato.