Manuzzi nuovo look per la serie B Lavori di adeguamento in corso

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lo stadio comunale Orogelsarà sempre più efficiente, un vero e proprio gioiello, si sistemerà infatti il già splendido vestito della festa (capienza 20.194 posti, inaugurato nel 1957 inizialmente come Fiorita secondo il quartiere dove sorge, poi quattro pesanti ristrutturazioni nel 1973, 1988, 2011 e 2018) in occasione del ritorno dei bianconeri inB. Idirichiesti dalla Figc saranno pronti già per l’amichevole tra l’Inter e gli spagnoli del Las Palmas di sabato 27 luglio alle 19,30. Nello specifico questi interventi per il match internazionale riguarderanno il rifacimento del campo con posa di erba sintetica per una spesa di 70mila euro. È stato lo stesso assessore allo sport Christian Castorri ad entrare nei dettagli dell’operazione.