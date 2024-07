Mantova Cella e Ruocco si presentano | le prime parole da biancorossi | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilcontinua la fase di preparazione al prossimo campionato di Serie B e nella giornata di giovedì il club ha presentato due volti nuovi. Nella sala stampa del centro sportivo Promeghin di San Lorenzo Dorsino, i nuovi acquisti Stefanoe Francescohanno inaugurato la stagione delle conferenze stampa in casa biancorossa. Per l’occasione, la conferenza è stata aperta alla partecipazione straordinaria di tanti tifosi, presenti in questi giorni nella sede del ritiro.