L’indottrinamento dei russi inizia tra i banchi di scuola

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ormai da anni laa ha affinato la macchina della propaganda interna, ma con l’invasione del 2022 è stato raggiunto un nuovo livello di indottrinamento che coinvolge anche i bambini. Infatti, a settembre di quell’anno era stata introdotta aun’ora settimanale chiamata «conversazioni sulle cose importanti», in cui vengono esaltati i valori tradizionali e l’ideologia russa in contrapposizione con l’Occidente, ritenuto decadente per i diritti civili, il femminismo e le libertà di espressione. L’introduzione di quest’ora di propaganda nelle scuole fa parte della strategia di sicurezza nazionale di Mosca, che mira a compattare i futuri cittadini come obbedienti seguaci del regime e possibilmente reclute per le guerre imperialiste del Cremlino: ieri la Georgia, oggi l’Ucraina, domani chissà.