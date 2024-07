L' Europa cambi marcia | Von der Leyen annuncia il vice per Semplificazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Voglio che l'. E questo inizia rendendo le attività commerciali più facili e veloci. Dobbiamo approfondire il nostro mercato unico in tutti i settori. Abbiamo bisogno di meno rendicontazione e meno burocrazia. Più fiducia, migliore applicazione, autorizzazioni più rapide. Farò in modo che ogni commissario nel proprio portafoglio i impegni concretamente nella riduzione degli oneri. E nominerò unpresidente per coordinare questo lavoro e riferire sui progressi a questa Camera una volta all'anno". Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der, nelle sue linee programmatiche 2024-2029.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev