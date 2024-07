La cucina è viaggio radici e movimento

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 18 luglio 2024) Confini, viaggi, tradizioni, mescolanze, arrivi, ritorni. Non è semplice racchiudere l’anima di un ristorante, quando al suo interno nasconde tante sfaccettature diverse, sfumature che vogliono disegnare un mondo dai dettagli non definiti, ma che accarezzano la bellezza multiforme del cibo e della sua essenza. Azotea è proprio questo: unconed evasioni, dove ci si può permettere di lasciarsi andare per vivere un’esperienza. D’altronde non è questo lo scopo di un ristorante? Lo è, senza dubbio, anche se a volte, presi dalle mode e dalla poca sostanza, ci si ritrova in luoghi senza anima e sostenuti dall’apparenza e dalla finta ricercatezza. Azotea è tutto l’opposto e il merito è di una triade che sta portando a Torino un’idea bella e curiosa di fare ristorazione.