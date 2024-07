Iss si schianterà sulla Terra nel 2030 L’ultimo anno alla deriva poi il rimorchiatore spaziale di Musk la porterà giù

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 luglio 2024 - La StazioneInternazionale vedrà la sua fine nel, quando nel rientro sarà distrutta nell'atmosfera terrestre, ma non sarà un processo immediato e la Iss sarà lasciata' per almeno un. La Nasa, in una conferenza stampa sull'argomento del 17 luglio, ha fatto sapere che la Iss sarà fatta abbassare di quota senza fare correzioni, nell'ultimodi vita. Poi spetterà al veicolo commissionato a SpaceX agganciarla e portarla giù verso la, al suo inevitabile destino. Gli astronauti a bordo resteril più a lungo possibile così da mantenerla in funzione fino all'ultimo. Dana Weigel, responsabile Nasa per il programma della Iss, ha confermato: "Lasceremo l'equipaggio a bordo il più a lungo possibile, in modo che sia disponibile per aiutare a mantenere la stazione in attività.