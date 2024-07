Il futuro dipende dalle interazioni neonato-genitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Leprecoci genitore-bambino costituiscono il tessuto attraverso cui promuovere lo sviluppo e il benessere infantile. Lo dimostra la ricerca condotta dal professor Livio Provenzi (nella foto) dell’Università di Pavia e dal suo team nell’ambito del benessereale e dello sviluppo infantile nei primi mille giorni dal concepimento ai due anni. Il lavoro per cui Provenzi è stato insignito del premio “Presidential rising star in translational science“ in occasione della “International congress on infant studies“, una società scientifica internazionale dedicata alla promozione della ricerca sullo sviluppo dei bambini dalla nascita ai 3 anni ha preso in esame i primi mille giorni di vita, quando il cervello del bambino attraversa un periodo di sviluppo critico e rapidissimo.