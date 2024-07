Gudmundsson tra Inter e Juventus Un fattore decisivo – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Albertè l’attaccante che sogna l’per completare il reparto offensivo. Il club si muove ma non è l’unico, tutto dipende da unsecondo Sky Sport. SITUAZIONE – Siachesonoessate e stanno cercando di capire come acquistare Albertdal Genoa. L’ultima formula pensata è quella del prestito oneroso da 8-10 milioni di euro con diritto di riscatto sui 15. Si riflette su modalità di pagamento diverse, la società nerazzurra ci potrebbe arrivare senza inserire però alcun obbligo di riscatto. L’deve fare mercato in uscita prima, soprattutto nel reparto offensivo tra Joaquin Correa, Martin Satriano, Eddie Salcedo e in più anche Marko Arnautovic. Tutto dipende anche dalla volontà del Genoa di adeguarsi o meno alle possibilità dei nerazzurri.