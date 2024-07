Giulia Valentina ecco chi è il fidanzato dal quale aspetta il suo primo figlio e la romantica storia del loro incontro

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 18 luglio 2024)è una nota influencer e conduttrice, ma riesce a mantenere un profilo decisamente riservato quando si tratta della sua vita privata. Non molti sanno cheè legata sentimentalmente a Filippo Bonini da otto anni, precisamente dal 2016. Proprio stamattina la ragazza ha annunciato con un simpatico video la sua prima gravidanza. Nonostante la notorietà,ha sempre mantenuto una grande riservatezza sulla sua relazione con Filippo Bonini. Solo nell’estate del 2023, in un’intervista al Corriere della Sera,ha parlato per la prima volta del suo compagno, senza mai menzionare il suo nome. Ha dichiarato: Il mio? Stiamo insieme da sette anni non l’ho mai nominato, non voglio essere un’ombra gigante su di lui. Nemmeno i miei amici sono interessati a finire nelle mie storie o nei miei post per visibilità: ho fatto una bella selezione.