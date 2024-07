Emergenza sangue lo consegnano i droni per il trasporto biomedicale firmati Sant' Anna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pisa, 18 luglio 2024 - L’di Stromboli, con il perdurare dell’attività vulcanica iniziata il 23 giugno scorso che ha costretto il Ministro per la Protezione Civile ad innalzare a Rosso il livello di allerta, impone significativi miglioramenti sulle modalità di collegamento delle piccole isole con il resto del territorio italiano. E proprio in questi giorni diper l’arcipelago delle Isole Eolie, un nuovo importante traguardo è stato raggiunto nella logistica sanitaria italiana: per la prima volta è stata autorizzata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) una rotta di volo perimpiegati per ilmedicale, idonea a collegare l’Ospedale di Patti (Messina) alle Isole Eolie. Questa approvazione rappresenta un primo passo fondamentale in Italia per un tragitto così lungo e complesso nel settore del delivery medicale aereo.