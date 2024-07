EA Sports FC 25 è ufficiale! Trailer dettagli e uscita

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il momento tanto atteso è finalmente giunto, parliamo dell’annunciodi EAFC 25, nuovo capitolo della serie, che come da tradizione sarà disponibile con cadenza annuale, dunque a partire dal 27 Settembre 2024, portando con sè migliorie e novità. EAFC 25 annunciato con tantiPartiamo subito parlandovi della prima e grande novità introdotta rispetto i precedenti capitoli, ci stiamo riferendo a Rush, una modalità social 5 vs 5, la quale porta i giocatori a ritrovarsi in un ambiente dinamico, coinvolgente e sociale, con sfide rapide e intense, dove bisogna mettere alla prova le proprie abilità, collaborando con i compagni di squadra per sconfiggere gli avversari. La seconda novità risiede nel sistema avanzato basato su intelligenza artificiale, che prende il nome di FC IQ.