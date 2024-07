Dengue un caso segnalato a Oste Scatta subito la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Undi. Si tratta di una persona residente in zona che, al rientro da un viaggio in un Paese tropicale, ha presentato i sintomi della malattia. Per motivi precauzionali ètala procedura per ladelle zanzare tigre. Laalle 7.30 di questa mattina. "È importante tutelare la salute pubblica attraverso unarapida ed efficace e dunque fareprevenzione. La, infatti, non si trasmette per contatto diretto ma attraverso la puntura delle zanzare - spiega il sindaco Simone Calamai - Non si tratta di un trattamento pericoloso ma è importante rispettare le precauzioni previste dalla Asl". Lasi trasmette solo attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare e non esiste trasmissione diretta da persona a persona.