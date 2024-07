Corruzione | Schlein ‘piazza dell’alternativa per non tenere in ostaggio i liguri’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Genova, 18 lug. (Adnkronos) – “Non è una piazza delle opposizioni, ma, del cambiamento per la Liguria in cui voi, qui presenti, dovete essere protagonisti per dare vita a un progetto in cui a tenerci insieme non devono essere i ‘contro’ ma i ‘per’; un progetto condiviso che non permetta più alla destra diinquesta terra”. E’ con queste parole che la segretaria del Pd Ellychiude il suo intervento in piazza De Ferrari a Genova per chiedere le dimissioni del governatore Giovanni Toti ai domiciliari dallo scorso 7 maggio.