Benevento tra le città più care d’Italia Pd | Al terzo posto per rincari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo fortemente preoccupati per i report che, ormai in maniera costante, individuanocome una dellein cui aumenta di più l’inflazione ed il costo della vita. Nell’ultimo report infattiè terza per, con un aumento pari a 406 euro a famiglia in un anno”. Così in una nota il Gruppo Pd. “Ma ciò che colpisce – scrive – è che nella top ten stilata questa volta dall’Unione Nazionale Consumatori,è dietro acome Siena e Pisa, e addirittura davanti acome Venezia, Trieste, Lucca, Parma, Bolzano, Treviso, Ferrara: tutte realtà del Centro-Nord, molto più ricche die con redditi pro capite di gran lunga superiori.