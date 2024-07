Atalanta Godfrey si ferma per uno stiramento muscolare | primo infortunio di stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bergamo, 18 luglio 2024 –stagionale per l’. Nel test pomeridiano contro la Primavera di Bosi, disputato davanti ad un migliaio di tifosi allo stadio comunale di Clusone, si è infortunato il nuovo acquisto Ben, sfortunato in questo esordio. Il 26enne difensore britannico è stato costretto ad uscire dolorante, dopo 25 minuti, per un risentimentoalla coscia sinistra. Una brutta notizia a 27 giorni dalla finale della Supercoppa Europea del 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid. A firmare i primi gol della nuovasono stati il 19enne centravanti spagnolo Siren Diao Balde, ragazzo aggregato dalla under 23 di serie C, autore di una doppietta nella ripresa, e il 16enne talento bresciano Andrea Michieletto, che ha segnato il secondo gol su assist del 19enne Palestra.