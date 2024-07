Annalisa infiamma il Porto Antico di Genova

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Aperto da “Euforia” e chiuso da “Indaco violento”, il live ha ripercorso la carriera dell’artista incantando il pubblico dell’Area del Mare– Travolgente, coinvolgente, psichedelico. Il “Tutti dentro il vortice tour” hato anche le migliaia spettatori che ieri sera si sono radunati aldiper assistere al concerto di. Tra effetti scenici suggestivi, immagini sul maxischermo, coriandoli e coreografie del corpo di ballo che la accompagna nella tourneé, l’artista, che ieri “giocava in casa” (Carcare, il suo paese di origine, dista poco più di 70 km dal capoluogo ligure) ha incantato tutti. Giovani, meno giovani. Anche bambini, che da sempre impazziscono per Disco Paradise. D’altronde, non poteva essere diversamente perché oggié la cantante più acclamata. Con 42 dischi di Platino e 12 d’Oro la più certificata del 2024.