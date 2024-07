1917 la guerra come videogioco nel film di Sam Mendes

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024), laneldi SamRaccontare laal cinema è sempre stato un obiettivo rischioso, in quanto pur se si ha l’intenzione di realizzare unantimilitaristico si rischia facilmente di sfociare nell’estetizzazione di tali eventi. La conseguenza è dunque quella di rendere affascinanti quelle situazioni e quei contesti verso cui si cerca invece di muovere una critica. Anche i più grandi autori, una volta cimentatisi con tale genere cinematografico, hanno spesso finito con il cadere in questa trappola. Diventa però interessante analizzarelavenga raccontata in base al periodo storico vigente. Per(qui la recensione), ildel 2019 di Sam, tale racconto non poteva che avere luogo attraverso le dinamiche del videogame.