18 luglio 1914 nasce Gino Bartali | leggenda d' Italia in bicicletta

(Di giovedì 18 luglio 2024) Firenze, 182024 – Il 18dela Ponte a Ema, Firenze,va. Campione e mito di un ciclismo povero e senza trucchi. Popolarissimo per le sue imprese. Simpatico e cordiale, sempre allegro e scherzoso, pronto alla battuta, fu un campione nello sport e nella vita, restando semplice, anche al culmine del successo. Lo chiamavano Ginettaccio per via del carattere rude e l'abitudine a parlar chiaro. Era anche l'Intramontabile, perché non si arrendeva mai e la sua carriera durò 20 anni. Lui e la bici erano una cosa sola. Sulla due ruote ha vinto 3 Giri d’, 2 Tour (a distanza di 10 anni l'uno dall’altro), 4 Milano-Sanremo, 4 Campionatini e molto altro; impedì una guerra civile ine salvò centinaia di ebrei. Due volte rischiò la fucilazione. Oggi è un pezzo della storia d'cominciò a correre a 17 anni.