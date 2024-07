Volley Csi finali nazionali del torneo misto Il Puma per la terza volta sul tetto d’Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) E tre, ill’ha fatto ancora. Il collettivo di Casette Verdini per il terzo anno di fila ha trionfato nelle fasi, del Campionato didel Csi. I ragazzi e le ragazze delsono giunti a Reggio Emilia da favoriti, però per questo motivo avevano contro non solo la pressione del pronostico ma anche avversari sempre più desiderosi di detronizzarli. Invece il gruppo (sponsorizzato Fisiomed e supportato da CM Impianti) allenato da Manuel Sibilla è stato di nuovo il migliore di tutti già nella fase a gironi, superata con un percorso di sole vittorie. In semifinale il penultimo scoglio sono stati i siciliani di Partinico, in finale c’era da battagliare contro Kosmos di Treviso. Da segnalare che il club maceratese è stato presente anche con il team di pallavolo al femminile.