Trump è in testa tra i sondaggi boom di donazioni e il complotto iraniano per assassinarlo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Donaldsta raccogliendo ingenti fondi per la sua campagna elettorale e affronta al contempo le minacce alla sua sicurezza, specialmente dopo l’attentato di sabato scorso e dopo che l’Fbi ha sgominato unper ucciderlo. Situazione tesa invece in casa democratici, con Joe Biden che porta avanti la campagna elettorale senza avere un fronte politico completamente unito e saldo. La politica americana è in fermento con incontri di alto profilo, accuse di corruzione e tensioni tra democratici e repubblicani. Ecco una panoramica di quello che sta succedendo.diDonaldha raccolto oltre 400 milioni di dollari nel secondo trimestre per la sua campagna elettorale, come riportato dal Financial Times.