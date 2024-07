Trofeo Berlusconi 2024 Milan-Monza il 13 agosto | la prima a San Siro di Fonseca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Torna il “Silvio”, la sfida tranel ricordo del Presidente dei due club lombardi andrà in scena martedì 13alle 21.00, con diretta affidata a Canale 5. Dopo laedizione dello scorso anno all’U-Power Stadium, i rossoneri e i brianzoli si ritroveranno a San, ladel nuovo tecnico Paulo. Sull’altra panchina una vecchia gloria del, il difensore Alessandro Nesta. Non solo calcio e il ricordo di(29 trofei con il, una storica promozione in A con il), ma anche un’iniziativa sociale: le maglie dei due giocatori saranno messe all’asta su matchwornshirt.com e parte del ricavato sarà utilizzato da Fondazione– in collaborazione con i due Club – per un progetto sociale a sostegno di giovani in difficoltà.