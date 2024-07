Timor Est batte la Cambogia gol di Figo e quasi Cannavaro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) –e Canavaro in gol,Estlaper 3-2 nel match valido per la Coppa d’Asia Under 19 in corso in Indonesia. A Subraya, la sfida viene decisa dai gol di giovanissimi calciatori che hanno nomi simili, se non identici, a quelli di due big del calcio europeo. Vabio Canavaro sblocca il risultato perEst al 34?. Bakhito raddoppia al 37? ePereira Ribeiro firma il tris al 40?. Lariduce il gap nella ripresa con Sorm al 55? e Ouk al 60? ma non completa la rimonta.Estla, gol die (seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .