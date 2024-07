Sul Titano tanti giovani da Stati Uniti e Francia per conoscere la storia del loro paese d’origine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sono arrivati a San Marino da, Argentina,, Belgio e Italia. E ieri hanno incontrato i capi di Stato. I partecipanti alla 42esima edizione dei Soggiorni culturali, 31 per l’esattezza, dedicati aicittadini sammarinesi residenti all’estero, sonoaccolti in udienza ufficiale a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Presentati dal segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, hanno ricevuto "l’incoraggiamento – dicono dagli Esteri – a mantenere vivo e prolifico il rapporto che li unisce alla terra".