Sicilia consumata dagli incendi | 19 nelle ultime ore è bollino rosso Le località dei roghi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In, ben 19hanno devastato diverse province, coinvolgendo Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo e Messina. Le fiamme hanno distrutto vasti ettari di macchia mediterranea e boschi, richiedendo l’intervento continuo dei vigili del fuoco, dei forestali, dei volontari e dei mezzi aerei per tutto il giorno. Tutte ledeiAd Agrigento, glihanno colpito cinque aree: a Grotte in contrada Fiumara, a Licata in contrada Foce del Fiume Salso, a Raffadali in contrada Butermini, a Siculiana in contrada Milione e a Bivona. Nel Nisseno, le fiamme hanno interessato quattro zone: a Santa Caterina Villarmosa in contrada Monaco, a San Cataldo in contrada Monte Gabbara, nel capoluogo in contrada Giannitello e in contrada Galassi.