Ritiro Lazio Mandas | Nello spogliatoio c' è un bel clima I tifosi sono eccezionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Auronzo di Cadore 17 luglio 2024 - Primi sette giorni dellainad Auronzo di Cadore sotto le Tre Cime di Lavaredo, continua il lavoro dei giocatori in biancoceleste agli ordini di mister Marco Baroni. Anche per oggi in programma una doppia seduta di allenamento, quella mattutina alle ore 10:30 e quella pomeridiana alle 17.30. Per domani è programmata la seconda amichevole di queste giornate di pre-season, quando i capitolini scenderanno in campo contro il Trapani, formazione promossa quest'anno in Serie C. Come ogni giorno, le due sessioni di allenamentostate intervallate dal pranzo insieme e da un'intervista realizzata daStyle Channel, il canale ufficiale del club, a uno dei protagonisti della formazione biancoceleste. Oggi ai microfoni del canale laziale si è presentato una delle sorprese della scorsa stagione, ovvero il portiere greco Christos