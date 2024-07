Rally si riparte con la tappa della Lettonia Neuville Evans e Tanak di nuovo in corsa per il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo qualche settimana di pausa,il Mondiale2024. Siamo giunti, infatti, ai nastri di partenza deldi, ottavo appuntamento del campionato WRC. Si gareggerà sullo sterrato di Tartu nella regione di Tartumaa per unadecisamente importantestagione. Arriviamo a questo importantecon una situazione quanto mai interessante in classifica generale. Al comando rimane Thierrycon 136 punti, ma Elfynsi è portato a quota 121 (-15 lunghezze), quindi in terza posizione troviamo Ottcon 115. Quarta posizione per Sebastien Ogier con 92, quinta per Adrien Fourmaux con 91, mentre Kalle Rovanpera è sesto con 63. In poche parole, quindi, tutto è ancora aperto e laalsarà serrata nei rimanenti 6 roundstagione.