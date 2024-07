Parole ironiche o pensieri cattivi canzoni e citazioni Dedicato a chi si vuole vendicare ma con stile dopo la fine di una storia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Vorremmo dimenticarcelo all’istante l’ex fidanzato che ci ha mollate, ci ha tradite, ha messo in giro voci false, ci ha lasciato una ferita profonda o qualche graffietto fastidioso. In attesa che il tempo, come sempre, lenisca bruciori e dolori, ci si può. Inviando, via whatsapp una frase studiata apposta per mandare una frecciatina.cattive, taglienti,, più o meno divertenti, con cui realizzare un post su Facebook o Instagram. Non serve chiarire chi è il destinatario, lui capirà. Lo hanno fatto anche diverse celeb. Come Emma Marrone che a Belve ha detto «Se proprio devo parlare di cose brutte preferisco parlare degli ex». Shakira invece le ha proprio cantate all’ex marito Gerard Piqué nella hit diventata virale Music Sessions #53.